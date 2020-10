Le néant et l’actualité

Cela fait plusieurs fois que le même « trou de mémoire » se reproduit, et je ne pense pas que mon cerveau soit en cause. Je consulte plusieurs sites d’infos le matin (ou d’échange d’infos). De façon très protocolaire, le premier site que je visite c’est « Seenthis », depuis la disparition « d’Altermonde sans frontières ». Lors de mon périple, il m’arrive de jeter un coup d’œil sur « Gogol News », puis de passer rapidement à autre chose… Cela fait plusieurs jours (pas forcément de suite) que je quitte Google, puis y retourne quelques minutes plus tard, ne me souvenant plus être déjà passé par cet endroit passionnant. Je balaie à nouveau les titres de « l’info » proposée, et m’aperçois de mon erreur au bout de quelques minutes de lecture, ce qui a le mérite de signifier qu’il y avait bien au moins un sujet qui avait accroché mon attention. Je tiens à préciser que cela ne m’arrive jamais à la télé ou avec les journaux dans la salle d’attente de mon (rayer la mention inutile) dentiste – coiffeur – neurologue – ophtalmologue… En général, les infos sur la télé me mettent tellement en colère que je ne risque pas de les oublier. Cela veut dire par contre que les pires conneries annoncées par Gogol ne me provoquent même pas un battement de cil…

Inquiet de ce comportement (après tout, à nos âges, on entend souvent parler de la maladie qui porte le nom d’un mec dont je ne me souviens que du prénom, Aloïs…), j’ai décidé de suivre mon comportement à l’aide d’un drône de surveillance de mon bureau : aucun résultat. J’ai décidé de me pencher sur le contenu de Gogol infos actualité, puis, pour ne pas créer de jalousie malsaine entre personnes fortunées, de Yahoo où je ne me rends pas car il me faut un moment pour savoir si je lis de la pub ou une dépêche d’agence. Eh bien, je crois que c’est le contenu qui est en cause ; soit à cause de l’accumulation ; soit par absence totale de hiérarchisation des sujets (comme à la télé). Mon cerveau doit gentiment assimiler les problèmes de cœur de Miss Normandie, à l’usage des bombes à sous-munitions dans le conflit dans le haut Karabakh ; ou ne rien distinguer entre le énième confinement / déconfinement des quartiers Est de Madrid et la démission du n°2 de la Débilité en Marche. Alors me direz-vous, ami•e•s pleins de sagesse, pourquoi ne pas me contenter des liens de Seenthis ou des articles de Basta ou de Reporterre ? Simplement parce que, par moment, j’aime bien découvrir l’actualité « à chaud » et connaître les dernières calembredaines de l’Agence France Presse. C’est tout. Et je ne vais quand même pas me taper France 2, 3, 4 ou 5 pour ça. Cela permet aussi aux robots fournisseurs du « Big data world » et des Services de Lutte contre l’écoloterrorisme, de considérer que, de temps à autre, je suis un citoyen lambda normal et pas uniquement un gaucho nihiliste intéressé par les écolos et les libertaires (de préférence les deux sur le même côté de la page).

Vous mettez en cause – cher monsieur – une fois de plus les médias les plus appréciés du vaste monde des internautes. Faire un pied de nez c’est une chose ; avancer des arguments sérieux en est une autre. Peut-être faudrait-il publier quelques preuves pour accompagner vos assertions ! Je vais donc observer les sites que j’incrimine pendant 48 h pour vos beaux yeux. Pour être parfaitement honnête, je dois dire aussi qu’il y a des titres auxquels je ne comprends rien, genre : « AMD vise les RTX 3080 et tease les perfs de ses Radeon RX 6000 ». Sans doute que cela vise des « geeks » un peu plus « branchés » sur la mayonnaise anglophonique (moi aussi j’ai le droit d’avoir un langage branché bouseux-franchouillard). Pour la suite de cette étude, et selon les recommandations de mon maître de thèse, je vais me limiter à des propos plus terre à terre. « Paul McCartney publie une photo émouvante avec John Lennon » ; merci RTL, ça a son importance ! « Grippe : la crainte d’une pénurie de vaccins en France, en pleine pandémie de Covid-19 » : ça fait quelques jours que ça dure, la mayonnaise sur le vaccin anti-grippal cuvée 2020 vieilli en fûts de chêne. Légalement parlant ce n’est pas de la Pub, mais quand même… Un jour, « ça y est le vaccin est disponible » ; le lendemain, « mais gaffe, il va y avoir pénurie » ; « la grippe et la Covid en même temps, même James Bond ne s’y essaierait pas ! » ; « Heureusement qu’il y a le vaccin contre la grippe ! » ; « selon certains parlementaires La Raclée En Marche, il faudrait que ce vaccin soit obligatoire » ; « oui mais, y ‘en aura-t-il assez ? » ; Ben non, « les pharmaciens tirent la sonnette d’alarme : il en manque ! »

Ma grandeur d’âme atteignant des sommets, je ne parlerai pas des dépêches d’agence reprises jusqu’à plus soif, sans qu’un mot ne manque ni qu’une faute d’orthographe ne soit corrigée. Pigiste informatique ou l’art du copier/coller. Mais cela a son importance : savoir qu’une info est approuvée par RTL, Europe 1, Ouest France, le Dauphiné et TF1, est une garantie morale d’authenticité, alors que tant de « fake news » (c’est du patois de Corrèze ?) sont déversées sur les pauvres inconscients que nous sommes… Les Islamo-gauchistes (quelle horreur !) nous abreuvent de contre-vérités haineuses ! Dénoncer ces rumeurs malencontreuses et malveillantes, ça s’appelle du Fast Checking. Comme principal moteur de bobards, la Covid coronavirée est en tête d’affiche. Dommage qu’il n’y ait pas plus de flashbacks (je m’y mets moi aussi au patois de Corrèze, pour rester dans le ton) sur les conneries et les contradictions à jet continu de nos édiles ! Restons sérieux mon brave, vous savez bien que le nucléaire est la seule issue raisonnable, puisqu’elle est positive au niveau du Carbone (14 ?). C’est une affirmation aussi sérieuse que l’annonce d’un plan d’urgence pour les hôpitaux… Heureusement que tout se militarise peu à peu et que l’on passe du confinement « bon-enfant » au couvre-feu – prélude à la guerre totale contre le virus disséminé par les Islamo-gauchistes ! Et si l’on remettait au pouvoir les anciens tortionnaires de la guerre d’Algérie ? Il doit bien en rester, puis ça ferait un super titre pour Youcou/Gogol !

Marre de la politique ? Un petit détour sur Yahoo me permet de découvrir l’histoire d’un malotru qui, non seulement frappe sa compagne, mais de surcroit massacre les cochons d’Inde, au risque de provoquer l’ire de L214. Je m’intéresse à la gamme des SUV de BMW, jusqu’à ce que je découvre qu’il s’agit d’une publicité et non d’un communiqué de l’association Carfree pour dénoncer la croissance de la vente de ces saloperies encombrantes et polluantes que l’on nomme SUV. « Le Roi du Maroc s’offre 1600 m2 au pied de la Tour Eiffel » et on enchaîne sur « Salade de pommes de terre aux côtelettes d’agneau ». C’est nettement plus aguichant que « Irak : des associations s’insurgent contre les arrestations arbitraires d’un journaliste et d’un militant au Kurdistan ». Histoire de gagner du temps, on pourrait faire des synthèses : « Le Roi du Maroc mange des côtelettes d’agneau préparées par des Kurdes au pied de la Tour Eiffel ». Surprenant, mais guère plus con. Je me demande si les sites d’information ne sont pas gérés par General Food, Mac Do et Disney Land…

Sinon, Covid, covid, covid, jusqu’à ce qu’un malotru (providentiel) estime justifié de raccourcir l’un des enseignants du collège voisin. Un grand merci du ministère de l’inférieur à ce clown sinistre qui permet de relancer (était-ce vraiment nécessaire ?) le racisme anti…. tout ce qui est différent de nous. Crétin sanguinaire et congénital = musulman intégriste = musulman = arabe = migrant = le voisin d’en face. Porco dio ! Belzébuth au secours ! Il manque les écologistes et les anarchistes dans les termes de l’équation mais on peut faire confiance à l’imagination des Darmanin, Blanquer et autres dézingués de la bande à Croncron.

Pauvre monde. Je retourne me plonger dans mes romans favoris du moment. Une question m’angoisse quand même : ai-je vraiment rédigé cette chronique dans laquelle je voulais parler de la façon dont nous informent les géants de l’Internet ? A-t-elle bien été référencée par Google, recommandée par Facebook et vendue sur Aimetazone ? A moins que ce ne soit qu’un vulgaire cauchemar et que je ne me réveille bientôt dans le monde de Winnie l’ourson…

