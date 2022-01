Oyez braves gens !

L’autruche charbinoise sort la tête du sable et vous présente ses vœux pour une année 2022 la plus souriante possible…L’an dernier c’était Gnafron, figure célèbre de la mythologie lyonnaise. Cette année je pensais faire appel à la figure prophétique d’Omacron, célèbre mercenaire de la politique politicienne… Mais je n’avais pas envie de voir ce nom là figurer en tête de l’une des rarissimes chroniques de ce blog. Alors je me suis autocensuré ! Je dois vous prévenir tout de suite que pour essayer de trouver quelque chose d’optimiste et d’intelligent à vous dire, il a fallu une bonne dose de (au choix, ou cumulées selon les jours) séances de yoga, doses d’amphétamines, verres de Bourgogne, chichon de nos montagnes, gratins de ravioles du Vercors, lichettes de Cognac bio… Bref un an de réflexion dans un ermitage aux fins fonds de la forêt profonde.

Je n’ai aucune justification à fournir sur mon silence radio complet pendant cette année si ce n’est que je n’avais pas envie de rentrer dans les sujets de conversation à la mode et de m’en prendre plein la gueule quoi que je dise. Je crains que ma méfiance à l’encontre des diverses chapelles, églises et religions en présence n’ait fait que se renforcer et qu’elle ne soit pas proche de s’évaporer. Je suis prêt – exemple pris au hasard – à communiquer mon opinion sur le « débat » vaccinal en cours, par exemple, mais uniquement dans un lieu privé, face à un seul interlocuteur et en ayant le choix des armes. Ça vous donne une idée de mon état d’esprit. D’où le vœu d’apaisement et de sérénité pour tous que je (me) vous envoie en premier pour l’année pleine de 2 qui s’en vient. Pour le reste, je me limiterai à « pourvu que ce ne soit pas trop plus pire que 2021 » à titre collectif, et à « puisse cette année sourire à vos projets, vous ouvrir de nouveaux horizons, et vous inspirer une adresse où il fait mieux vivre en bonne compagnie que là où vous êtes si vous n’êtes pas bien », sur le plan personnel.

Ne comptez pas non plus sur un bilan exhaustif de cette année écoulée. La propagande a fait des ravages ; l’opinion est plus divisée que jamais ; les idées de racisme et de discrimination (sanitaire ?) ont largement progressé ; on a même vu des gens dits « de gauche » beugler avec enthousiasme pour que l’on généralise le fichage, la surveillance et la mise au ban d’une partie de la société n’adhérant pas au mythe ravageur du progrès salvateur. Je me réjouis cependant d’avoir vu les laboratoires pharmaceutiques gagner autant d’argent… Il faut bien que la crise actuelle profite à quelques uns quand même ! J’attends avec une impatience dépourvue de plaisir, le prochain discours de la même gauche sinistrée sur l’incontournable Front Républicain salvateur aux prochaines pitreries présidentielles.

Histoire de terminer ce triste billet sur une note positive, je me permets de vous recommander trois livres que j’ai parcourus avec grand plaisir : « Grâce à eux » de Mimmo Lucano, « Change ton monde » de Cédric Herrou, sur la question des réfugiés, et « Le droit du sol » d’Etienne Davodeau, BD richissime sur le thème des déchets nucléaires. Il y a quand même des gens qui y voient clair dans le merdier actuel. Coup de chapeau aussi à Michèle Rivasi et à Christian Vélot pour leurs positions courageuses à l’encontre du courant d’opinion dominant. Je pense que les Dieux Vivants à la tête du microcosme EELV ne manqueront pas de les sanctionner lors de l’établissement de prochaines listes électorales…

Portez vous le mieux possible et écoutez la petite voix de la subversion qui se cache dans un recoin de votre cerveau, plutôt que la logorrhée des médias « mainstreams » comme on dit chez les Franglais.

