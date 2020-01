Ras-le-bol des « voisins vigilants »

Elles fleurissent de partout sur les piliers de portail des maisons dans les lotissements voisins ces affreuses plaquettes jaunes « voisins vigilants ». Elles nous hérissent le poil. Elles sont parfois accompagnées d’un autre texte charmant : « si nous n’appelons pas la police, notre voisin s’en chargera ». Prochaine étape : clôtures, barbelés et miradors accompagnés de la création d’une milice privée ? Dommage qu’une bonne part de leurs utilisateurs n’imaginent même pas tout ce qui se cache derrière… du moins nous l’espérons.

Notre choix de vie est quelque peu différent alors nous avons créé notre propre « étiquetage ». A voir sur la photo ci-dessous. Tous droits de reproduction autorisés. Quand on n’aura plus de café, on offrira un verre d’eau de source. Quand aux chats, on leur a demandé de ne pas être trop agressifs et de se limiter à un comportement d’intimidation.

