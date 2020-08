La méthode A, B, C, D, E de la Feuille Charbinoise

Posté par Paul dans la catégorie : Humeur du jour; Vive la Politique .

Alors que notre distingué ministre de la santé, Olivier Véran (originaire du même département que moi – j’ai honte), vous a proposé triomphalement la méthode ABCD (Abbé Cédez !) pour se joindre à la croisade contre l’infâme virus masqué (mais non couillon c’est pas le virus qui est masqué, c’est toi). La Feuille Charbinoise, soucieuse du bien-être et de la santé du public va plus loin en vous proposant la méthode ADCD + E. Il s’agit là d’un protocole sérieux, à ne pas confondre avec celui proposé par une bande d’enfoirés moqueurs qui ont baptisé leur procédure charlatanesque W, X, Y, Z… Compte-tenu des lettres choisies, on sent bien qu’il s’agit là d’un commando irresponsable de joueurs de scrabble bien capables d’aider à la propagation d’un virus compte double, ou pire, compte triple.

Que mettons-nous de tangible derrière les lettres magiques que nous avons décidé de mettre en valeur ? Eh bien voici ce que cachent ces initiales habilement choisies…

• Aaaaah ! C’est dégueulasse !

• Beeh ! Vous allez quand même pas me contaminer avec vos glaviots !

• C’est dingue un malotru pareil !

• Dégagez votre sale trogne de mon chemin sinon je cogne…

• Euh pardon M’sieur l’agent, je ne vous avais pas reconnu.

Ou alors (plus ésotérique et donc difficile à appréhender pour le plouc de base)

• A bracadabra

• B outez ces gueux non masqués hors de mon cheu moi

• C ul terreux si t’as des C ouilles, mets ton C asque

• D ébile profond qui D éambule D ans nos ruelles sans son préservatif

• E stime toi heureux que ton E rreur n’ait pas de conséquences fatales.

Le défaut de la version 2 est d’être plus élitiste. Des mots tels que « bracadabra », gueux », « terreux », « déambule », « fatale » nécessiteront certainement l’emploi de Gogol translatte.

Alors on bosse sur une version 3 en Alexandrins (pour ceux qui ont treize masques mais un seul pif). La canicule favorisant l’élévation de l’esprit, ça pourrait donner un truc comme :

• Ah ça ira ça ira ça ira, poil au bras

• Bortez votre masque sinon gare aux matraques

• Cessez de nous faire chier avec vos conneries

• Monsieur Docteur Véran m’avez tout l’air d’un gland

• En marche vers la sortie et plus vite que ça !

en prime :

• Foutons tous ces cons dehors

• Guignols de tous bords vous nous pompez la covid

• Honte à vous qui ânonniez que les masques étaient inutiles et qui bastonnez maintenant ceux qui ont décidé de faire plus confiance à leur bon sens qu’aux braiments de leur ministre !

En conclusion :

Dis le ministre, là, t’as pas l’impression de nous prendre pour des cons ? Note bien, à ta décharge, que tu ne serais pas le premier !

Leave a Reply